Nieuwe woning en uitrit toegestaan in Babyloniënbroek

De gemeente Altena heeft een vergunning verleend voor een nieuwe woning en uitrit aan de Broeksestraat 78a in Babyloniënbroek.

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Op 7 juli 2026 heeft de gemeente Altena een omgevingsvergunning afgegeven. Hiermee is toestemming gegeven om een nieuwe woning te bouwen en een uitrit aan te leggen op het adres Broeksestraat 78a in Babyloniënbroek.

Een omgevingsvergunning is nodig voor activiteiten zoals bouwen, slopen of het aanleggen van voorzieningen. Met deze vergunning wordt duidelijk dat er veranderingen in de omgeving kunnen plaatsvinden. De vergunning is onderdeel van een officieel besluit.