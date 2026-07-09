Vergunning aangevraagd voor uitrit aan Burchtstraat in Werkendam

In Werkendam is een vergunning aangevraagd voor het aanpassen van een uitrit aan de Burchtstraat 20. De gemeente Altena verwacht uiterlijk 27 augustus een besluit te nemen over deze aanvraag.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning is op 2 juli 2026 ingediend bij de gemeente Altena. Het gaat om aanpassingen aan een bestaande uitrit in Werkendam.

Na het nemen van een besluit over de vergunning publiceert de gemeente een nieuw bericht. Pas vanaf dat moment zijn de documenten over de vergunning beschikbaar en kan hierop worden gereageerd.

Voor nu is het mogelijk om de aanvraag in te zien of vragen te stellen via de gemeente Altena. Meer informatie hierover is te vinden op gemeentealtena.nl/informatieverzoek of telefonisch via 0183 – 51 61 00.