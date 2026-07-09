Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in Baarle-Nassau

Baarle-Nassau heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen nabij Meierijstraat 2. De maatregel is bedoeld om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid te verbeteren.

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Het college van burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau heeft goedkeuring gegeven voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij Meierijstraat 2. De aanvraag is ingediend door een inwoner die in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder. Volgens het gemeentebestuur draagt de maatregel bij aan de verkeersleefbaarheid en het gemeentelijke verkeersbeleid.

De parkeerplaats wordt gemarkeerd met een verkeersbord E6, voorzien van een onderbord met het kenteken van de aanvrager. Het college heeft beoordeeld dat de in- en uitrijmogelijkheden veilig zijn en dat er geen alternatieve oplossingen beschikbaar zijn. Het besluit is genomen op 2 juli 2026.