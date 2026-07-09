Vergunningsaanvraag voor uitrit naast Kruisstraat 17 in Almkerk

De gemeente Altena heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor een nieuwe uitrit naast Kruisstraat 17 in Almkerk.

Gevonden voor jou

Op 1 juli 2026 heeft de gemeente Altena een aanvraag ontvangen om een uitrit naast Kruisstraat 17 in Almkerk te realiseren. Het gaat om een omgevingsvergunning, waarmee toestemming wordt gevraagd om iets aan te leggen. De gemeente verwacht uiterlijk 26 augustus 2026 een besluit te nemen over deze aanvraag.

Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuw bericht en zijn de documenten openbaar. Op dit moment is het alleen mogelijk om de aanvraag digitaal in te zien via een informatieverzoek bij de gemeente Altena. Voor meer informatie kunt u terecht op gemeentealtena.nl/informatieverzoek of bellen naar 0183 – 51 61 00.