Dakveiligheid en kooiladder toegestaan in Sleeuwijk

De gemeente Altena heeft toestemming gegeven voor dakveiligheid en een kooiladder aan 't Zand 30 a t/m i in Sleeuwijk.

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De gemeente Altena heeft een vergunning verleend voor het aanbrengen van dakveiligheid en een kooiladder aan een pand in Sleeuwijk. Het gaat om het adres 't Zand 30 a t/m c en d t/m i. Deze maatregelen zijn bedoeld om het veilig werken op het dak mogelijk te maken.

Met deze vergunning kan de eigenaar van het pand de geplande werkzaamheden uitvoeren. Het besluit is geregistreerd onder nummer 2026-020515. De gemeente Altena meldt dit omdat het mogelijk invloed heeft op de directe omgeving.