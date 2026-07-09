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Vergunning aangevraagd voor opbouw in Nieuwendijk
Vandaag om 10:00 • Aangepast vandaag om 10:11
In Nieuwendijk is een vergunning aangevraagd voor een opbouw op een aanbouw aan de Rijksweg.
De gemeente Altena heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het realiseren van een opbouw op een bestaande aanbouw aan de Rijksweg 104 in Nieuwendijk.
De aanvraag is op 29 juni 2026 ingediend. De gemeente verwacht voor 24 augustus 2026 een besluit te nemen. Zodra er een besluit is, wordt dit gepubliceerd en zijn de documenten over de vergunning in te zien.
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