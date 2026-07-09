Vergunning verleend voor zalencentrum in Dussen

De gemeente Altena heeft een exploitatievergunning verleend voor een zalencentrum aan de Oude Kerkstraat 6 in Dussen. Het besluit is genomen op 2 juli 2026.

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Het zalencentrum aan de Oude Kerkstraat 6 in Dussen heeft toestemming gekregen om te opereren. De vergunning is verleend door de gemeente Altena op 2 juli 2026 en heeft referentienummer 2026-009466.

Dit besluit kan gevolgen hebben voor omwonenden of andere betrokkenen. Het is mogelijk om bezwaar te maken, mits het besluit invloed heeft op de eigen situatie. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend bij de burgemeester van Altena en moet ondertekend zijn, inclusief naam, adres, datum, een omschrijving van het besluit en de reden van bezwaar.

Daarnaast kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in Breda om de uitvoering van het besluit te laten uitstellen. Voor meer informatie hierover verwijst de gemeente naar haar website en telefoonnummer.