Verbod op wateronttrekking uitgebreid naar bijna heel de provincie
In bijna heel het zuiden van Nederland is het nu verboden om water uit sloten en beken te halen. Ook waterschap Aa en Maas heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van zijn werkgebied. Omliggende waterschappen in Brabant en Limburg deden dat eerder al.
Brabantse Delta, De Dommel en Waterschap Limburg besloten in de afgelopen weken al onttrekkingsverboden in te stellen, omdat het waterpeil daalt door het warme weer. Wel gelden op sommige plekken en voor bepaalde teelten uitzonderingen.
Aa en Maas, dat actief is in het oostelijk deel van de provincie, heeft nu ook maatregelen genomen. Ten zuiden van Den Bosch mag uit sloten en beken geen water meer worden gehaald om akkers te beregenen of om tuinen en sportvelden te besproeien. "Hierdoor hopen we dat er zo lang mogelijk voldoende water beschikbaar is voor de sloot of beek. Als de waterstand en afvoer laag zijn, gaat de waterkwaliteit achteruit." Planten en dieren kunnen dan doodgaan.
Alleen in waterschap Rivierenland (waar onder meer Werkendam onder valt) geldt nog geen verbod op wateronttrekking.