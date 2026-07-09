Verbod op wateronttrekking uitgebreid naar bijna heel de provincie

In bijna heel het zuiden van Nederland is het nu verboden om water uit sloten en beken te halen. Ook waterschap Aa en Maas heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van zijn werkgebied. Omliggende waterschappen in Brabant en Limburg deden dat eerder al.

Brabantse Delta, De Dommel en Waterschap Limburg besloten in de afgelopen weken al onttrekkingsverboden in te stellen, omdat het waterpeil daalt door het warme weer. Wel gelden op sommige plekken en voor bepaalde teelten uitzonderingen.