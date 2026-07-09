Navigatie overslaan
Ontdek

Verbod op wateronttrekking uitgebreid naar bijna heel de provincie

Vandaag om 09:56 • Aangepast vandaag om 10:11
Foto: Waterschap Aa en Maas.
Foto: Waterschap Aa en Maas.

In bijna heel het zuiden van Nederland is het nu verboden om water uit sloten en beken te halen. Ook waterschap Aa en Maas heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van zijn werkgebied. Omliggende waterschappen in Brabant en Limburg deden dat eerder al. 

Profielfoto van Daan Daniëls
Geschreven door
Daan Daniëls

Brabantse Delta, De Dommel en Waterschap Limburg besloten in de afgelopen weken al onttrekkingsverboden in te stellen, omdat het waterpeil daalt door het warme weer. Wel gelden op sommige plekken en voor bepaalde teelten uitzonderingen. 

Aa en Maas, dat actief is in het oostelijk deel van de provincie, heeft nu ook maatregelen genomen. Ten zuiden van Den Bosch mag uit sloten en beken geen water meer worden gehaald om akkers te beregenen of om tuinen en sportvelden te besproeien. "Hierdoor hopen we dat er zo lang mogelijk voldoende water beschikbaar is voor de sloot of beek. Als de waterstand en afvoer laag zijn, gaat de waterkwaliteit achteruit." Planten en dieren kunnen dan doodgaan.

Alleen in waterschap Rivierenland (waar onder meer Werkendam onder valt) geldt nog geen verbod op wateronttrekking.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.