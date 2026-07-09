Stichting bedrijventerrein De Poortmannen opgericht

Stichting bedrijventerrein De Poortmannen is op 3 juli officieel opgericht. Ondernemers en de gemeente hebben samen gewerkt aan een toekomstbestendige ontwikkeling van het terrein. De stichting richt zich op duurzaamheid, leefbaarheid en betere samenwerking. Het bestuur bestaat uit drie ondernemers.

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Met de oprichting van Stichting bedrijventerrein De Poortmannen is een belangrijke stap gezet in de samenwerking tussen ondernemers en de gemeente. Dit werd op 3 juli officieel vastgelegd bij notaris Theunissen, tijdens een bijeenkomst bij BM Interieurs. Het bestuur bestaat uit Hans van Lierop, Berry Boelens en Arjen Snoeijen.

De stichting heeft als doel om gezamenlijke belangen en uitdagingen aan te pakken. Onderwerpen zoals infrastructuur, duurzaamheid, verkeersveiligheid en de kwaliteit van de werkomgeving staan hoog op de agenda. Door deze samenwerking willen de betrokkenen zorgen voor een economisch sterk en aantrekkelijk bedrijventerrein.

Duurzaamheid en veiligheid

Een van de eerste concrete stappen is het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit keurmerk moet bijdragen aan een veilige en prettige werkomgeving voor ondernemers, werknemers en bezoekers. Daarnaast richt de stichting zich op verbeteringen in bereikbaarheid en leefbaarheid.

Ondernemers reageren positief op de oprichting van de stichting. Het biedt een platform om kennis te delen, gezamenlijke belangen te behartigen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. De samenwerking tussen de gemeente en ondernemers is nu officieel verankerd, wat volgens de betrokkenen zorgt voor een stevige basis voor de toekomst.

De komende periode zal de stichting zich verder inzetten voor concrete verbeteringen en het versterken van de samenwerking. Ondernemers van bedrijventerrein De Poortmannen worden uitgenodigd om actief bij te dragen aan projecten die het terrein aantrekkelijker en duurzamer maken.