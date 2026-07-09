Weg tussen Sterksel en Leende drie dagen afgesloten

De doorgaande weg tussen Sterksel en Leende is van maandag 24 tot en met woensdag 26 augustus afgesloten. Het gaat om het stuk tussen Schoordijk en de Burgemeester Vogelslaan. Verkeer wordt omgeleid via de Sterkselseweg, Het Heike en Hulsbroeken. Netbeheerder Enexis vervangt een transformatorstation.

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De werkzaamheden vinden plaats bij de Oostrikkerweg en Euvelwegen 62. Het huidige transformatorstation wordt vervangen door een nieuw station met meer vermogen. Dit is nodig om het energienet in de omgeving toekomstbestendig te maken en beter te laten aansluiten op de groeiende vraag naar elektriciteit.

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, is een volledige afsluiting van het wegvak noodzakelijk. Automobilisten en fietsers moeten rekening houden met extra reistijd. De omleidingsroute wordt ter plaatse duidelijk aangegeven met borden.

Omleiding en extra reistijd

De afsluiting duurt drie dagen, van maandag 24 augustus tot en met woensdag 26 augustus. Het verkeer wordt omgeleid via de Sterkselseweg, Het Heike en Hulsbroeken. Dit kan zorgen voor langere reistijden, vooral tijdens de spitsuren.

De werkzaamheden zijn onderdeel van een bredere aanpak om het stroomnetwerk in de regio te verbeteren. Het nieuwe transformatorstation moet zorgen voor meer capaciteit en een betere aansluiting op de toekomstig hogere elektriciteitsbehoefte.