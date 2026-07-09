Gemeente Heeze-Leende stimuleert leren met magazine

In Heeze-Leende heeft de gemeente samen met Bibliotheek Dommeldal het magazine ‘Ik wil leren’ uitgebracht. Het biedt inwoners een overzicht van cursussen en activiteiten om beter te leren lezen, schrijven of omgaan met digitale vaardigheden. Het magazine werd in oktober verspreid en de resultaten van de campagne worden nu gedeeld.

Gevonden voor jou

Het magazine ‘Ik wil leren’ is bedoeld om inwoners van Heeze-Leende te helpen bij hun ontwikkeling op het gebied van taal en digitale vaardigheden. Vrijwilligers ondersteunen de deelnemers met persoonlijke begeleiding, waardoor het leren laagdrempelig wordt gemaakt. Het magazine werd vorig jaar huis-aan-huis verspreid in de gemeente.

De verhalen van deelnemers en vrijwilligers laten zien dat leren meer is dan alleen taalvaardigheid. Het gaat ook om het vergroten van zelfvertrouwen, het leggen van nieuwe contacten en het beter kunnen deelnemen aan de samenleving. In het magazine delen inwoners hun ervaringen, waaronder hun dromen en uitdagingen.

Verhalen uit de praktijk

Joanna en Dominik, een echtpaar uit Polen, leren Nederlands om beter te communiceren op het werk en in hun privéleven. Ze vinden de lessen leerzaam en genieten van het contact met hun vrijwilliger. Daarnaast leren ze veel over praktische zaken en krijgen ze hulp bij vragen.

Nataliia uit Oekraïne wil in Nederland blijven en een toekomst opbouwen met haar kinderen. Ze krijgt extra les om haar spreekvaardigheid te verbeteren en oefent ook met digitale middelen. Ze waardeert het persoonlijke contact met haar vrijwilliger.

Liudmyla, eveneens uit Oekraïne, wil door het leren van Nederlands werk vinden en nieuwe vrienden maken. Hoewel ze de taal moeilijk vindt, heeft ze plezier in de vooruitgang die ze boekt. Ze leert nu online en maakt video’s waarop haar taalmaatje feedback geeft.

Meer dan alleen taal

Tomasso uit Italië leert Nederlands om de moedertaal van zijn vriendin te spreken en voor zijn werk als fysiotherapeut. Hij merkt dat veel oefenen helpt, maar vindt het soms lastig dat mensen snel overschakelen op Engels. Bij het Taalhuis krijgt hij ondersteuning op maat.

Anna Latham, een inwoner die ook Nederlands leert, waardeert de lessen en het contact met haar docent. Ze vindt de gesprekken niet alleen leerzaam, maar ook gezellig. Door de taal te leren, voelt ze zich meer verbonden met de Nederlandse cultuur.

Het magazine ‘Ik wil leren’ biedt inspiratie en praktische informatie voor iedereen die zich wil ontwikkelen. Het is een voorbeeld van hoe de gemeente en vrijwilligers samen bijdragen aan een inclusieve samenleving.