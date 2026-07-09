Duurzame onkruidbestrijding getest in Leende

In de wijk Het Bultje in Leende is een pilot gestart met een hete lucht machine om onkruid te bestrijden. De methode is duurzaam, elektrisch en chemievrij. Het doel is om te onderzoeken of deze aanpak breder ingezet kan worden.

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De gemeente Leende en werkbedrijf Ergon testen een innovatieve manier om onkruid te bestrijden. In plaats van chemische middelen wordt gebruikgemaakt van een heteluchtmachine. Deze machine werkt volledig elektrisch, waardoor er geen uitstoot is tijdens het gebruik. Het project draagt zo bij aan een duurzamer beheer van de openbare ruimte.

Voor deze pilot is gekozen voor stoepen en andere verharde oppervlakken in de wijk Het Bultje. Op rijbanen wordt de methode niet toegepast, omdat dit minder praktisch is en verkeersveiligheid kan beïnvloeden. Bewoners van de wijk zullen de komende tijd een nieuwe machine zien en horen, die door het elektrische gebruik alleen het geluid van een ventilator produceert.

Resultaten bepalen toekomst

De testperiode loopt dit jaar, waarna de resultaten worden geëvalueerd. Bij een positieve uitkomst zal de pilot volgend jaar worden voortgezet in dezelfde wijk. Na twee jaar wordt besloten of deze aanpak ook in andere delen van de gemeente kan worden geïntroduceerd.

Het doel van de proef is om te bepalen of deze duurzame manier van onkruidbestrijding effectief genoeg is om op grotere schaal te worden ingezet. Voor nu blijft het beperkt tot een klein deel van Leende.