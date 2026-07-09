Vergunning aangevraagd voor vernieuwen natuurspeeltuin in Oirschot

In Oirschot is een vergunning aangevraagd voor het vernieuwen van een natuurspeeltuin aan Merodelaan en Beerseveld. De gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 6 juli 2026 ingediend bij de gemeente Oirschot. Het gaat om een natuurspeeltuin die vernieuwd zal worden op de locatie Merodelaan/Beerseveld.

De gemeente zal naar verwachting binnen acht weken beslissen of de vergunning wordt verleend. Als dat gebeurt, volgt een nieuw bericht waarin meer informatie over de vergunning beschikbaar wordt gesteld.