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Vergunning aangevraagd voor vernieuwen natuurspeeltuin in Oirschot

Vandaag om 10:14

In Oirschot is een vergunning aangevraagd voor het vernieuwen van een natuurspeeltuin aan Merodelaan en Beerseveld. De gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 6 juli 2026 ingediend bij de gemeente Oirschot. Het gaat om een natuurspeeltuin die vernieuwd zal worden op de locatie Merodelaan/Beerseveld.

De gemeente zal naar verwachting binnen acht weken beslissen of de vergunning wordt verleend. Als dat gebeurt, volgt een nieuw bericht waarin meer informatie over de vergunning beschikbaar wordt gesteld.

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