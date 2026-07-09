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Vergunning verleend voor herbestemming Papenvoorden in Oirschot

Vandaag om 10:14

De gemeente Oirschot heeft een vergunning verleend voor het herbestemmen van Papenvoorden 13. Hiermee mag worden afgeweken van de regels in het omgevingsplan.

Gevonden voor jou

Op dinsdag 7 juli 2026 heeft de gemeente Oirschot toestemming gegeven voor een wijziging in het gebruik van Papenvoorden 13. Het betreft een zogenoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteit, waarbij de regels uit het omgevingsplan niet volledig worden gevolgd.

De vergunning heeft het kenmerk 082377594 en ligt gedurende zes weken ter inzage. Dit betekent dat inwoners van Oirschot de mogelijkheid hebben om kennis te nemen van het besluit en eventuele vragen te stellen. Het besluit kan gevolgen hebben voor de directe omgeving, maar hoe dit precies wordt ingevuld, is niet in detail bekendgemaakt.

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