Hitteprotocol in Laarbeek van kracht: aangepaste openingstijden

Vanwege de hoge temperaturen geldt het hitteprotocol tot en met woensdag 15 juli. De openingstijden van de milieustraat en afvalinzameling in Laarbeek zijn aangepast.

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De hoge temperaturen hebben geleid tot het invoeren van het hitteprotocol in Laarbeek. Dit geldt tot en met woensdag 15 juli en is bedoeld om medewerkers en bezoekers te beschermen tegen de extreme hitte.

De milieustraat in Laarbeek is tijdelijk gesloten. Inwoners kunnen terecht bij de milieustraat in Gemert-Bakel. Tijdens het hitteprotocol gelden hier aangepaste openingstijden. Van maandag tot en met vrijdag is de milieustraat open van acht uur tot twaalf uur ’s middags. Op zaterdag kunnen inwoners hun afval kwijt tussen acht uur ’s ochtends en drie uur ’s middags. De gebruikelijke middag- en avondopenstellingen vervallen tijdens deze periode.

Afvalinzameling start eerder

Ook de afvalinzameling is aangepast. De inzamelwagens vertrekken deze dagen al om half zeven ’s ochtends in plaats van het gebruikelijke tijdstip van half acht. Bewoners wordt gevraagd hun afval op tijd aan de straat te zetten. Te laat aangeboden afval wordt niet meer opgehaald, omdat de inzamelwagens niet terugkomen.

Het hitteprotocol blijft van kracht tot en met woensdag 15 juli. Houd rekening met de gewijzigde tijden en zorg voor een tijdige afvalaanbieding.