Commissaris Ina Adema bezoekt Heusden

Commissaris van de Koning Ina Adema heeft donderdag een werkbezoek gebracht aan Heusden. Ze sprak met burgemeester Willemijn van Hees, het college en fractievoorzitters over lokale thema’s. Onder meer woningbouw, verkeersveiligheid en bestuurlijke integriteit kwamen aan bod. Het bezoek vond plaats op Kasteel Steenenburg.

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Tijdens haar bezoek kreeg Commissaris Adema een rondleiding op Landgoed Steenenburg, een plek met een rijke historie. Het gebied, dat ooit het Land van Ooit huisvestte, ondergaat een grote transformatie. Hier worden woningen, een hotel en een medische campus gerealiseerd. De Commissaris sprak haar waardering uit voor de samenwerking tussen de gemeente en de provincie bij deze ontwikkeling.

Naast de gebiedsontwikkeling stonden andere belangrijke onderwerpen op de agenda. Zo werd er gesproken over de weerbaarheid van de gemeente en de verkeersveiligheid rondom Heesbeen en Oudheusden. Deze laatste speelt vooral bij de provinciale weg, waar verbeteringen nodig zijn om de veiligheid te vergroten.

Samenwerking met provincie

Het bezoek benadrukte het belang van de samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeente Heusden. Dit is essentieel bij grote projecten zoals woningbouw en het verbeteren van het buitengebied. Deze thema’s vragen om een lange termijnvisie en afstemming tussen verschillende bestuurslagen.

Burgemeester Willemijn van Hees kijkt positief terug op het bezoek en waardeert de betrokkenheid van Adema, die zelf ook inwoner is van de gemeente. De Commissaris gaf aan graag nog eens terug te komen om de voortgang van de projecten te volgen.