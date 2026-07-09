Wegafsluitingen tijdens Mega Kermis Uden

Tijdens de Mega Kermis in Uden, van 17 tot en met 26 juli, zijn diverse wegen en pleinen in het centrum afgesloten. Hoewel winkels en horeca goed bereikbaar blijven, moeten bezoekers rekening houden met omleidingen voor auto’s en fietsers.

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Vanwege de Mega Kermis Uden worden meerdere straten en pleinen tijdelijk afgesloten. De Markt, Nieuwe Markt, Biggenstraat en Botermarkt zijn dicht vanaf maandag 13 juli om drie uur ’s middags tot maandag 27 juli om zes uur ’s avonds. Het Mondriaanplein volgt op woensdag 15 juli om acht uur ’s ochtends en blijft tot 27 juli om drie uur ’s middags afgesloten.

De Koopmanstraat wordt van 17 tot en met 26 juli dagelijks tussen één uur ’s middags en één uur ’s nachts afgesloten. Daarnaast is het Bevrijdingspark vanaf 15 juli niet toegankelijk voor doorgaand fietsverkeer. Wandelaars kunnen het park wel gewoon gebruiken.

Parkeren tijdens de kermis

Bezoekers kunnen hun auto kwijt in de parkeergarages Brabantplein en Promenade, of gratis parkeren op de Losplaats en bij het Bevrijdingspark. Ondanks de afsluitingen blijven het centrum, winkels en horeca goed bereikbaar.

Meer informatie over de afsluitingen, omleidingen en parkeermogelijkheden is te vinden op de website van de kermisorganisatie.