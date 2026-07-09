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Woning Helmond gesloten na vondst harddrugs
Vandaag om 10:11 • Aangepast vandaag om 12:21
Burgemeester Potters van Helmond heeft donderdag een woning aan de Hobbemalaan gesloten. De politie trof daar onder meer xtc-pillen, amfetamine, hennep en twaalf liter GHB aan.
De politie controleerde de woning op 3 juni na signalen dat er een handelsvoorraad drugs aanwezig zou zijn.
Agenten vonden verschillende soorten drugs:
- 946,9 gram MDMA
- 1651 xtc-pillen
- 86 tabletten 2C-B
- 1580,5 gram amfetamine
- 171 gram hennep
- 12 liter GHB
- 802,7 gram 4-CMC
De woning is door de burgemeester voor vier maanden gesloten.
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