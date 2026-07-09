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Woning Helmond gesloten na vondst harddrugs

Vandaag om 10:11 • Aangepast vandaag om 12:21
De bekende sticker op een gesloten drugspand (foto: archief)
De bekende sticker op een gesloten drugspand (foto: archief)

Burgemeester Potters van Helmond heeft donderdag een woning aan de Hobbemalaan gesloten. De politie trof daar onder meer xtc-pillen, amfetamine, hennep en twaalf liter GHB aan.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie controleerde de woning op 3 juni na signalen dat er een handelsvoorraad drugs aanwezig zou zijn.

Agenten vonden verschillende soorten drugs:

  • 946,9 gram MDMA
  • 1651 xtc-pillen
  • 86 tabletten 2C-B
  • 1580,5 gram amfetamine
  • 171 gram hennep
  • 12 liter GHB
  • 802,7 gram 4-CMC

De woning is door de burgemeester voor vier maanden gesloten.

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