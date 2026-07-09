Meer tijd voor de patiënt in Catharinaziekenhuis door slimme armband

Patiënten die net geopereerd zijn in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven worden tegenwoordig gevolgd met een slimme armband. De patiënt wordt zo meerdere keren per dag gecontroleerd op hartslag, ademhaling en zuurstof in het bloed. Dit werk werd eerst meerdere keren per dag door een verpleegkundige gedaan. Die wint in een dienst zo'n veertig minuten, die nu weer op een andere manier aan patiënten besteed kunnen worden. Er bestaat veel belangstelling voor de armband van het Eindhovense ziekenhuis.

Een patiënt die net geopereerd is, wordt meerdere keren per dag gecontroleerd. De metingen zorgen ervoor dat verpleegkundigen en artsen snel zien hoe het met iemand gaat. Maar het kost de verpleging ook veel tijd. Arts-onderzoeker chirurgie Ephrahim Jerry onderzocht of een slimme armband daarbij kon helpen. Hij testte de ViQtor, een medisch apparaat dat patiënten om hun bovenarm dragen. De uitkomsten komen rechtstreeks in het digitale patiëntendossier.

"We zoeken naar manieren om hun werklast te verlagen."

"Het doel was niet om verpleegkundigen minder bij patiënten te laten zijn", vertelt Jerry. "Ziekenhuizen liggen vol, patiënten worden complexer en verpleegkundigen hebben veel meer te doen. Daarom moeten we zoeken naar manieren om hun werklast te verlagen. Niet om minder mensen nodig te hebben, maar om verpleegkundigen meer ruimte te geven voor aandacht die echt waardevol is."

Door de inzet van de ViQtor waren 62,7 procent minder handmatige controles nodig. Dat scheelt ongeveer tien minuten per patiënt per dag. Een verpleegkundige die vier patiënten verzorgt, wint zo ongeveer veertig minuten in een dienst.

"Het maakt het makkelijker om net wat langer bij een patiënt stil te staan."

Dat lijkt misschien weinig, weet Jerry, maar op een volle afdeling maakt het verschil. "Een verpleegkundige begint de ochtend met medicijnen geven, wassen, controles uitvoeren en vragen van patiënten beantwoorden. Als daar steeds tijd vanaf gaat, ontstaat er meer ruimte in de dienst. Dat maakt het makkelijker om net wat langer bij een patiënt stil te staan." De slimme armband vervangt het contact tussen patiënt en verpleegkundige niet. Dat is een belangrijk punt, benadrukt de arts-onderzoeker. "Een apparaat ziet niet hoe iemand erbij ligt. Een verpleegkundige wel. Die klinische blik blijft nodig. Maar niet elke controle hoeft nog met de hand. Daardoor kan de verpleegkundige zijn of haar tijd anders gebruiken."

Patiënten reageren volgens Jerry over het algemeen positief. Sommigen merken de band bij het slapen, omdat hij om de bovenarm zit. Maar de meeste patiënten vinden het prima. "Wat we vaak hoorden, was: 'Als dit mij helpt, of als het de dokter en verpleegkundige helpt, dan zit het niet in de weg'." Ook andere ziekenhuizen tonen interesse in de aanpak van het Catharina Ziekenhuis. Er wordt nu gekeken hoe de slimme armband breder kan worden ingezet.