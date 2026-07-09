Someren geeft vergunning voor autowrakopslag aan Trasweg

De gemeente Someren heeft een vergunning verleend aan Zanetti Autosloperij V.O.F. op Trasweg 4. Het bedrijf mag metaalschroot en autowrakken opslaan en voorbereiden voor recycling.

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Zanetti Autosloperij V.O.F. heeft op 13 mei 2025 een aanvraag ingediend om milieubelastende activiteiten uit te voeren. Het gaat om het opslaan van autowrakken en metaalschroot, en het voorbehandelen van ingezameld metaalafval. Deze activiteiten vinden plaats op het terrein aan de Trasweg in Someren.

Het besluit is op 7 juli 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders. De vergunning maakt het mogelijk om autowrakken te demonteren en afvalmateriaal klaar te maken voor verdere recycling. Hiermee draagt het bedrijf bij aan hergebruik van materialen.