Verbouwing woning Kerkpad in Esbeek krijgt groen licht

De gemeente Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een woning aan het Kerkpad 5 in Esbeek. Het besluit is op 7 juli 2026 verzonden.

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Het college van burgemeester en wethouders heeft toestemming gegeven voor de verbouwing van een bestaande woning aan Kerkpad 5 in Esbeek. De vergunning omvat bouwtechnische activiteiten en voldoet aan de regels van het omgevingsplan.

De procedure voor het verlenen van de vergunning is volgens de standaardregels afgehandeld. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar aan te tekenen. Het besluit is geregistreerd onder kenmerk 1061196.