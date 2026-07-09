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Asbest verwijderd aan de Gelderstraat in Hilvarenbeek
Vandaag om 10:31
In Hilvarenbeek is op 7 juli 12,5 vierkante meter asbest verwijderd aan de Gelderstraat 38.
Op dinsdag 7 juli heeft het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek een melding afgehandeld voor het verwijderen van asbest aan de Gelderstraat 38. In totaal ging het om 12,5 vierkante meter asbest.
Er zijn geen mogelijkheden om bezwaar te maken tegen deze melding. Het document ligt ook niet ter inzage.
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