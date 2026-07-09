Vergunning voor doorbraak draagmuur in Hilvarenbeek verleend

De gemeente Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor een bouwactiviteit op Lange Akker 23. Het gaat om het doorbreken van een draagmuur om een doorgang naar de garage te maken.

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Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 juli een vergunning verleend voor een bouwactiviteit aan de Lange Akker in Hilvarenbeek. De aanvraag betreft het verwijderen van een inpandige draagmuur om een directe toegang tussen de woning en de garage te creëren.

De vergunning is afgehandeld volgens de standaard procedure. Het kenmerk van de aanvraag is 1064026. Belanghebbenden kunnen, indien gewenst, bezwaar maken tegen dit besluit. De bezwaartermijn is zes weken en gaat in vanaf de dag na de verzenddatum van het besluit.