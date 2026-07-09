Zieke boom in Hilvarenbeek wordt mogelijk gekapt

Er is een aanvraag ingediend om een zieke boom te kappen aan de Ypelaerstraat in Hilvarenbeek. Het college van burgemeester en wethouders ontving deze aanvraag op 6 juli.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het kappen van een boom op het adres Ypelaerstraat 3, 5081 BS in Hilvarenbeek. Volgens de omschrijving gaat het om een zieke boom. Het kenmerk van de aanvraag is 1065882.

Het college benadrukt dat er nog geen vergunning is verleend en dat deze publicatie alleen dient als melding van de ingediende aanvraag. Zodra er een besluit is genomen, kunnen eventuele juridische stappen worden ondernomen.