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Geitenhouderij in Diessen maakt plaats voor woningen
Vandaag om 10:31
In Diessen is een vergunning aangevraagd voor het saneren van een geitenhouderij en de bouw van woningen op Hoekje 9. De aanvraag is op 2 juli 2026 ontvangen door de gemeente Hilvarenbeek.
Het plan omvat het beëindigen van de geitenhouderij en het bouwen van woningen op de locatie Hoekje 9 in Diessen. Hiervoor vraagt de initiatiefnemer om af te wijken van de regels in het omgevingsplan.
De aanvraag is ingediend op 2 juli en heeft kenmerknummer 1065846. Het betreft een eerste stap in de procedure; er is nog geen vergunning verleend.
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