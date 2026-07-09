Geitenhouderij in Diessen maakt plaats voor woningen

In Diessen is een vergunning aangevraagd voor het saneren van een geitenhouderij en de bouw van woningen op Hoekje 9. De aanvraag is op 2 juli 2026 ontvangen door de gemeente Hilvarenbeek.

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Het plan omvat het beëindigen van de geitenhouderij en het bouwen van woningen op de locatie Hoekje 9 in Diessen. Hiervoor vraagt de initiatiefnemer om af te wijken van de regels in het omgevingsplan.

De aanvraag is ingediend op 2 juli en heeft kenmerknummer 1065846. Het betreft een eerste stap in de procedure; er is nog geen vergunning verleend.