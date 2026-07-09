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Geitenhouderij in Diessen maakt plaats voor woningen

Vandaag om 10:31

In Diessen is een vergunning aangevraagd voor het saneren van een geitenhouderij en de bouw van woningen op Hoekje 9. De aanvraag is op 2 juli 2026 ontvangen door de gemeente Hilvarenbeek.

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Het plan omvat het beëindigen van de geitenhouderij en het bouwen van woningen op de locatie Hoekje 9 in Diessen. Hiervoor vraagt de initiatiefnemer om af te wijken van de regels in het omgevingsplan.

De aanvraag is ingediend op 2 juli en heeft kenmerknummer 1065846. Het betreft een eerste stap in de procedure; er is nog geen vergunning verleend.

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