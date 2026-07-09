Hilvarenbeek geeft vergunning voor levensloopbestendige woning

Het college van Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor een interne verbouwing aan Uranusstraat 16. Het gaat om de aanpassing van de woning zodat deze geschikt wordt voor levensloopbestendig wonen.

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Op 3 juli heeft het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek besloten een vergunning te verlenen voor een interne verbouwing. De woning aan de Uranusstraat 16 wordt aangepast om levensloopbestendig te worden. Dit houdt in dat de woning geschikt wordt gemaakt voor alle levensfasen, bijvoorbeeld door het plaatsen van voorzieningen die toegankelijk zijn voor ouderen of mensen met een beperking.