Aanvraag voor opslag roerende zaken in Hilvarenbeek

In Hilvarenbeek is een aanvraag ingediend voor het opslaan van roerende zaken op een depotlocatie aan de Roodloop 2.

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Op 3 juli 2026 heeft de gemeente Hilvarenbeek een vergunningsaanvraag ontvangen. Het gaat om toestemming voor het opslaan van roerende zaken op een depotlocatie aan de Roodloop 2.

De aanvraag wordt behandeld door het college van burgemeester en wethouders en heeft kenmerk 1065858. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld om te melden dat de aanvraag is ingediend. Een vergunning wordt pas verleend na goedkeuring van de gemeente.