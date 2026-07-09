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Nieuwbouwplannen: opslagloods en groepshuisvesting in Haghorst
Vandaag om 10:31
In Haghorst is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een opslagloods en groepshuisvesting aan de Wijnhovenstraat 5. De gemeente Hilvarenbeek ontving deze aanvraag op 3 juli.
Het gaat om een bouwactiviteit waarvoor de aanvrager een omgevingsvergunning nodig heeft. De plannen omvatten een opslagloods en huisvesting voor groepen op het adres Wijnhovenstraat 5, 5089 NX Haghorst.
De gemeente Hilvarenbeek behandelt de aanvraag volgens de geldende procedures. Belanghebbenden kunnen de aanvraag inzien, maar pas na de definitieve vergunningverlening zijn juridische stappen mogelijk.
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