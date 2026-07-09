Vergunning verleend voor dakplateau in Rijen

Burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen hebben toestemming gegeven voor het bouwen van een dakplateau op gebouwen aan de Rijksweg in Rijen.

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De gemeente Gilze en Rijen heeft een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een plateauconstructie op de daken van gebouwen 750 en 820. Deze panden staan aan de Rijksweg in Rijen.

Het besluit is op 7 juli 2026 verzonden. De aanvraag betreft een constructie op de adressen Rijksweg 121 D750 en D820. Het gaat om een toevoeging op bestaande gebouwen.