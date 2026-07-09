Uitbreiding tuinplantenkwekerij bij Lijndonkseweg in Bavel aangevraagd

Bij de gemeente Gilze en Rijen is een aanvraag ingediend om een tuinplantenkwekerij bij Lijndonkseweg in Bavel uit te breiden met permanente voorzieningen.

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De gemeente Gilze en Rijen heeft op 3 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het uitbreiden van een bestaande tuinplantenkwekerij. Het gaat om de locatie nabij Lijndonkseweg 32 in Bavel. De uitbreiding betreft permanente teeltondersteunende voorzieningen, die bedoeld zijn om het kweken van planten te verbeteren.

De aanvraag is gepubliceerd ter informatie. Een eventuele reactie of bezwaar is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen. Dit besluit wordt later bekendgemaakt.