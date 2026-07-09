Grond wordt toegepast in Julianastraat, Rijen

In de Julianastraat in Rijen is een melding gedaan voor het toepassen van grond. Deze melding is op 6 juli 2026 afgehandeld.

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Het toepassen van grond betekent dat de grond ergens wordt gebruikt, bijvoorbeeld om een gebied op te hogen of aan te leggen. Dit kan gevolgen hebben voor de bodem en het milieu, en moet daarom worden gemeld.

De locatie van de melding is de Julianastraat in Rijen en is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00018047. De melding is afgehandeld en er kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.