Tropische hitte op komst maar je kunt wel lekker slapen

Het wordt weer warm komende dagen: dit weekend stijgt de temperatuur boven de 30 graden. Maar zo warm en klam als twee weken terug wordt het niet, zegt weerman Berend van Straaten van Weerplaza.

In onze provincie beginnen vrijdag de schoolvakanties en Berend heeft goed nieuws voor de vakantiegangers. "Die vakantie gaat tropisch beginnen. De temperatuur gaat nog verder oplopen in Brabant en we verwachten temperaturen die vanaf morgen lokaal 30 graden weer aan kunnen gaan tikken."

"Vandaag is een echte zonnige zomerdag, temperaturen die flink op gaan lopen van 25 graden tot lokaal misschien wel 28 graden", zegt weerman Berend van Straten donderdagmorgen in het Omroep Brabant-radioprogramma KEIgoeiemorgen. "Echt een zomerse dag met niet al teveel wind. Heerlijk weer om erop uit te trekken."

Geen wolk te bekennen

De zon laat zich dan weer volop zien. "Het is vanaf vrijdag ronduit zonnig. In het weekend zelfs zonovergoten, geen wolkje in de lucht bij temperaturen die op zaterdag uit kunnen vallen op 32 en lokaal misschien wel 33 graden", voorziet Berend.

"Zondag wordt het een graad of 30 op de meeste plekken. Dus het wordt echt zeer warm. Wel minder heet dan bijvoorbeeld twee weken terug en ook de luchtvochtigheid is wat lager. Echt wel iets aangenamer dan vorige keer. Dat is voor de meeste mensen denk ik wel positief nieuws."

Langere periode warm weer

Ook na het weekend houdt de warmte aan. "Voor de mensen die vakantie hebben ziet het er naar uit dat het warme weer stand lijkt te houden. Temperaturen van 35 graden hoeven we gelukkig niet te verwachten, maar een graad of 30 is best wel aannemelijk voor een langere tijd."

En het grote voordeel, warme, klamme nachten gaan er volgens Berend deze keer niet komen. "Zeker komende nacht koelt het af naar 14, 15 graden. Vanaf zaterdag worden de nachten ook wel iets warmer, maar het blijft elke nacht echt wel ruim onder die 20 graden uitkomen. Die plaknachten zijn gelukkig niet aan de orde."

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