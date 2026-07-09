Aangepaste openingstijden milieustraat Deurne vanwege hitte

De milieustraat in Deurne heeft tijdelijk aangepaste openingstijden vanwege de warmte. Ook de afvalinzameling start tot en met woensdag 15 juli eerder dan normaal.

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Vanwege de hitte heeft Blink besloten om de openingstijden van de milieustraat en de planning van afvalinzameling aan te passen. De wijzigingen gelden tot en met woensdag 15 juli en zijn bedoeld om medewerkers en bezoekers te beschermen tegen de hoge temperaturen.

De milieustraat is op donderdag 9 juli, vrijdag 10 juli en woensdag 15 juli geopend van acht uur ’s ochtends tot twaalf uur ’s middags. Op zaterdag 11 juli gelden langere openingstijden: van acht uur tot drie uur ’s middags.

Afvalinzameling start eerder

De afvalinzameling begint deze dagen ook eerder. Tot en met woensdag 15 juli vertrekken de inzamelwagens al om half zeven ’s ochtends, een uur eerder dan gebruikelijk. Bewoners wordt gevraagd om hun afval op tijd aan de straat te zetten, omdat de wagens niet terugkomen voor te laat aangeboden afval.

De aangepaste tijden zijn een voorzorgsmaatregel om de gezondheid van medewerkers te beschermen en bezoekers van de milieustraat zo comfortabel mogelijk te houden tijdens de warme dagen.