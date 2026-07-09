Deurne viert 100 jaar met open dag op 19 september

Gemeente Deurne viert haar 100-jarig bestaan met een open dag op zaterdag 19 september. Bezoekers krijgen een unieke inkijk in de geschiedenis en het huidige functioneren van de gemeente. Het evenement vindt plaats in het Huis voor de samenleving en biedt activiteiten voor jong en oud. De open dag maakt onderdeel uit van de Week van de Democratie.

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De gemeente Deurne bestaat dit jaar 100 jaar en dat wordt gevierd met een speciale open dag op zaterdag 19 september. Tijdens dit evenement kunnen inwoners kennismaken met het verleden en het heden van hun gemeente. Eerder trok een vergelijkbare open dag ruim 1.500 bezoekers, en ook dit jaar belooft het een bijzondere dag te worden.

Het Huis voor de samenleving vormt het decor van deze feestelijke dag. Hier worden verhalen, foto's en ontmoetingen gepresenteerd die de geschiedenis van Deurne tot leven brengen. Bezoekers kunnen zien hoe de gemeente zich in de afgelopen 100 jaar heeft ontwikkeld en wat er nu speelt. Daarnaast kunnen ze kennis maken met de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

Activiteiten voor jong en oud

De open dag biedt activiteiten voor alle leeftijden. Zo organiseert de kindergemeenteraad een spannende escape room en is er een duurzame FREE-FASHION modeshow. Het evenement staat in het teken van ontmoeting en gesprek, waarbij inwoners letterlijk een kijkje achter de schermen kunnen nemen bij de gemeente.

De open dag is onderdeel van de Week van de Democratie, die loopt van 14 tot en met 20 september. Het thema benadrukt dat democratie niet alleen draait om stemmen, maar juist ook om het contact tussen inwoners en overheid. Deurne nodigt iedereen uit om samen deze mijlpaal te vieren en de deuren van de gemeente te ontdekken.

De voorbereidingen voor het evenement zijn in volle gang. Binnenkort wordt het programma bekendgemaakt. Houd de gemeentepagina, website en sociale media in de gaten voor meer informatie. De gemeente hoopt veel bezoekers te mogen verwelkomen op zaterdag 19 september.