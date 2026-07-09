AZC in Nuenen opent deuren op 8 september

Op 8 september opent in Nuenen een regulier asielzoekerscentrum met plaats voor 159 bewoners. Tijdens een overleg met omwonenden zijn afspraken gemaakt over veiligheid, leefbaarheid en samenwerking.

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De gemeente Nuenen, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en omwonenden hebben woensdagavond gesproken over de komst van het asielzoekerscentrum. Het AZC biedt plaats aan gezinnen en alleenstaanden, die hun asielprocedure in Nederland doorlopen. Voor de bewoners zijn woonruimtes met verschillende afmetingen beschikbaar, waar zij zelf kunnen koken. Er zijn ook speelplekken ingericht voor kinderen.

Het centrum is een regulier AZC, wat betekent dat bewoners er langer kunnen blijven. Dit zorgt voor een stabiele groep, zonder voortdurende wisseling van nieuwe bewoners. Het is geen aanmeldcentrum of noodopvang. De locatie opent op 8 september en verwelkomt dan de eerste bewoners.

Praktische vragen en zorgen

Tijdens het overleg met omwonenden werden veel praktische vragen gesteld. Zo ging het over de toegankelijkheid van het gebouw, extra oversteekplekken en de impact van illegaal vuurwerk op de bewoners. Ook kwamen er zorgen over veiligheid en de samenstelling van de bewonersgroep naar voren. Het COA heeft toegezegd deze informatie na de opening te delen tijdens een volgend overleg.

Om vertrouwen op te bouwen is samenwerking essentieel. Vertegenwoordigers van de gemeente, het COA en omwonenden werken samen met de locatiemanager van het AZC, de wijkagent en de burgemeester. Bij veiligheidskwesties kunnen inwoners van Nuenen 24 uur per dag terecht bij een meldpunt dat door het COA is ingericht.

Open dagen in september

Direct omwonenden krijgen vlak voor de opening een rondleiding door het AZC. Op zaterdag 26 september, tijdens Burendag, organiseert het COA een open dag voor alle inwoners van Nuenen. Zo hoopt men de omgeving beter kennis te laten maken met het centrum.

Het AZC in Nuenen biedt ook mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de gemeente of het COA. Samen met vrijwilligers wordt bekeken hoe zij het centrum kunnen ondersteunen.