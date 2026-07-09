Woning Kleine Molenstraat in Sint-Michielsgestel krijgt nieuwe kap

Er is een definitieve vergunning afgegeven voor het vernieuwen en verhogen van de kapconstructie van een woning aan de Kleine Molenstraat 5 in Sint-Michielsgestel. Ook het bijgebouw achter de woning wordt verbouwd.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 7 juli 2026 verleend en verzonden. Het gaat om werkzaamheden aan de kapconstructie en het bijgebouw achter de woning. Deze bouwactiviteiten vallen onder de regels voor het omgevingsplan en technische bouwactiviteiten.

Het besluit is voorbereid volgens de standaard procedure. Inzage van de stukken kan op afspraak met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Sint-Michielsgestel.