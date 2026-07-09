BOA's in Bladel zorgen voor veilige kermissen en controles

BOA's Anne en Yenthe hebben toezicht gehouden op kermissen in Hapert en Hoogeloon. Daarnaast voerden ze controles uit bij boerenovertrekken en deelden tips voor een veilige vakantieperiode.

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De afgelopen maand stonden de BOA's Anne en Yenthe klaar om te zorgen voor veiligheid op verschillende evenementen. Tijdens de kermis in Hapert werkten zij samen met een toezichthouder uit een buurgemeente. Ze surveilleerden op het kermisterrein en bij het evenement Gaopert XXL, met extra aandacht voor attracties waar vaker overlast ontstaat.

Ook bij de kermis in Hoogeloon draaiden zij een duo-dienst met een BOA van gemeente Reusel-De Mierden. Behalve enkele waarschuwingen aan scooterrijders zonder helm verliep alles rustig en gemoedelijk. De samenwerking met collega's uit andere gemeenten bleek leerzaam en effectief.

Veiligheid bij boerenovertrekken

Bij boerenovertrekken voeren Anne en Yenthe korte controles uit om de veiligheid te waarborgen. Ze bekijken onder andere de technische staat van de huifkar, verlichting, achterklep en geluidsinstallatie. Ook controleren ze het aantal spandoeken en of de verhuurder een vergunning heeft. De controles duren meestal niet langer dan vijf minuten.

Tips tegen woninginbraak

Tijdens vakantieperiodes is het risico op woninginbraak groter. De BOA's raden aan om buren te vragen een oogje in het zeil te houden en je huis bewoond te laten lijken. Vermijd het delen van vakantieplannen op sociale media en sluit ramen en deuren goed af. Zorg dat waardevolle spullen niet zichtbaar zijn en kliko's niet als opstapje kunnen worden gebruikt.

Met deze maatregelen hopen Anne en Yenthe bij te dragen aan een veilige en leefbare omgeving in de regio.