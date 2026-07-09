Waalwijk geeft vergunning voor het vellen van drie bomen

Het college van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor het verwijderen van drie bomen langs de Bergsche Maas. Het gaat om een kraakwilg, knotwilg en Canadapopulier.

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Op 7 juli heeft het college van Waalwijk besloten een vergunning te geven voor het kappen van drie bomen op verschillende percelen langs de Bergsche Maas. Deze locaties zijn kadastraal bekend in Waalwijk en Waspik.

De bomen worden verwijderd in het kader van werkzaamheden die niet als bouwwerk worden aangemerkt. Het besluit is deze week officieel bekendgemaakt. Voor de stukken kan een afspraak worden gemaakt met de afdeling Vergunningverlening en Belastingen van de gemeente.