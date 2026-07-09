Aanvraag voor kamergewijze verhuur in Waalwijk

Er is een vergunning aangevraagd voor kamergewijze verhuur op de Marga Klompéstraat in Waalwijk. Het gaat om vier personen op één locatie.

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Op 6 juli 2026 is een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op de Marga Klompéstraat 98 in Waalwijk. De vergunning vraagt toestemming om de woning geschikt te maken voor de verhuur van kamers aan vier personen.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-018890. Op dit moment is er nog geen besluit genomen over de vergunning. Belanghebbenden kunnen pas reageren zodra er een besluit is genomen.

Wie de aanvraag wil inzien, kan een afspraak maken met de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving. Tegen betaling is een geprinte versie van de stukken beschikbaar.