Waalwijk wil grond verkopen en verhuren aan naastgelegen percelen

De gemeente Waalwijk heeft plannen om grond aan de Domela Nieuwenhuisstraat en Prof. Treubstraat te verkopen en verhuren aan eigenaren van aangrenzende percelen.

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Het gaat om meerdere kleine stroken grond, variërend van 12 tot 23 vierkante meter. Volgens de gemeente grenzen deze stukken alleen aan percelen van één eigenaar, waardoor zij als enige in aanmerking komen voor de verkoop of verhuur.

De grond ligt op twee locaties in Waalwijk: de Domela Nieuwenhuisstraat en de Prof. Treubstraat. De gemeente heeft besloten dat deze stukken niet aan anderen kunnen worden aangeboden vanwege de directe ligging naast de betrokken percelen.