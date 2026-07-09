Hogere geluidsgrens vastgesteld voor bouw appartementen in Waalwijk

Het college van Waalwijk heeft hogere geluidsgrenswaarden vastgesteld voor de bouw van tien appartementen aan de Burgemeester Verwielstraat.

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Op het perceel aan de Burgemeester Verwielstraat 3 in Waalwijk komen tien nieuwe appartementen. De geluidsnorm van 48 decibel, die normaal geldt volgens de Wet geluidhinder, wordt daar overschreden. Om de bouw toch mogelijk te maken, heeft het college van Waalwijk op 2 juli 2026 hogere grenswaarden bepaald.

Het besluit voldoet aan de Wet geluidhinder en het lokale beleid uit 2010. De bouwvergunning is op 2 juli officieel bekendgemaakt. Voor wie meer wil weten over de details van het besluit, is inzage mogelijk na het maken van een afspraak bij de gemeente.