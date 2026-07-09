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Explosief door brievenbus in Breda, drie jongens aangehouden
Vandaag om 10:27 • Aangepast vandaag om 11:00
Een explosief zorgde woensdagavond voor een ontploffing in een woning aan de Kesterenlaan in Breda. De politie vermoedt dat er vuurwerk via de brievenbus naar binnen is gegooid.
Dit gebeurde rond elf uur. De hal van de woning stond hierna blauw van de rook.
Buurtbewoners hielden direct na het voorval drie mogelijke verdachten onder controle totdat de politie kwam.
Het ging om minderjarige jongens uit Breda. De jongens zijn aangehouden door de politie. Omdat ze minderjarig zijn, zegt de politie niet hoe oud de verdachten precies zijn.
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