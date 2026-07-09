Reyrink Groep wil milieustraat bouwen in Goirle

Reyrink Groep B.V. heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw van een milieustraat aan het Oude Beeksepad in Goirle. Het gaat om een activiteit met beperkte milieugevolgen.

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De aanvraag is op 8 december 2023 ingediend bij de gemeente Goirle. Het bedrijf wil een milieustraat realiseren op het adres Oude Beeksepad 40, 5053ME Goirle. Volgens de gemeente gaat het om een milieubelastende activiteit met een beperkte impact op het milieu.

De vergunningaanvraag valt onder de zogenaamde beperkte milieutoets. Dit betekent dat er specifiek gekeken wordt naar de milieugevolgen van de geplande activiteit. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2023-00004581.