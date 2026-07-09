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Melding gesloten bodemenergiesysteem in Hoogeloon
Vandaag om 10:38
Bij Bergmans Grondboringen in Hoogeloon komt een gesloten bodemenergiesysteem.
Bergmans Grondboringen B.V. heeft een melding gedaan bij de gemeente Bladel voor de aanleg en het gebruik van een gesloten bodemenergiesysteem. Dit systeem wordt geplaatst aan de Dijkstraat 2 in Hoogeloon.
De melding is op 2 juli 2026 ingediend en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit betekent dat het om een kennisgeving gaat, waarbij geen bezwaar kan worden gemaakt. Het verzoek is geregistreerd onder nummer 2026070200657.
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