Hoogeloon: varkenshouderij wordt akkerbouwbedrijf met paardenpension

De gemeente Bladel heeft een vergunning verleend voor de wijziging van een varkenshouderij naar een akkerbouwbedrijf met nevenactiviteiten zoals een paardenpension in Hoogeloon.

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Op 7 juli 2026 heeft de gemeente Bladel toestemming gegeven voor de omvorming van een varkenshouderij aan de Ir. Mettropweg in Hoogeloon. Het bedrijf wordt omgebouwd tot een akkerbouwbedrijf, waarbij ook paarden en een pension onderdeel van de activiteiten zullen zijn.

De vergunning is onderdeel van een procedure waarmee de gemeente veranderingen in de omgeving kenbaar maakt. Het besluit heeft het kenmerk ZBLA2026-000894 en ligt zes weken ter inzage bij de gemeente Bladel.