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Weg afgesloten voor bouwvakfeest in Aarle-Rixtel

Vandaag om 10:38

Op vrijdag 24 juli wordt de Kouwenberg in Aarle-Rixtel tijdelijk afgesloten voor een bouwvakfeest.

Gevonden voor jou

Het bouwvakfeest vindt plaats bij Kouwenberg 7 in Aarle-Rixtel. Van twee uur 's middags tot elf uur 's avonds is het gedeelte voor dit huisnummer afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

De tijdelijke verkeersmaatregel moet zorgen voor een veilige viering van het evenement. Na elf uur worden de normale verkeersregels weer van kracht.

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