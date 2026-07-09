Oliebollenkraam op Heuvelplein Beek en Donk eind december

Van 29 tot en met 31 december 2026 staat er een oliebollenkraam op het Heuvelplein in Beek en Donk. De gemeente Laarbeek heeft hiervoor een vergunning verleend.

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De kraam krijgt een tijdelijke standplaats op het plein en mag drie dagen lang oliebollen verkopen. De vergunning voor deze incidentele standplaats is op 6 juli 2026 verzonden.

Het Heuvelplein in Beek en Donk zal daarmee eind december in het teken staan van de traditionele lekkernij. De kraam biedt inwoners de kans om vlak voor de jaarwisseling oliebollen in te slaan.