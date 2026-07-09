Rectificatie omgevingsvergunning Meerven Mariahout

Een fout bij de vergunningverlening voor werkzaamheden in Mariahout is rechtgezet.

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Op 17 juni 2026 is een vergunning verleend voor het kappen van een boom, het plaatsen van een duiker en het aanleggen van verharding aan Meerven in Mariahout.

Per ongeluk is op 3 juli 2026 een tweede vergunning afgegeven voor dezelfde werkzaamheden. Deze is inmiddels ingetrokken. Het besluit van 17 juni 2026 blijft geldig en is de juiste vergunning.