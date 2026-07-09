Nieuwe bloemsilo en CO2 silo gepland in Beugen

In Beugen is een vergunning aangevraagd voor het verplaatsen en vervangen van een bloemsilo en een CO2 silo aan de Vuursteenstraat.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag van 3 juli 2026 bij de gemeente Land van Cuijk. De locatie betreft Vuursteenstraat 10, 5835DZ Beugen. De aanvraag omvat een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.

De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen de standaard termijn van acht weken. Dit kan verlengd worden tot maximaal veertien weken. Bezwaar maken tegen de ingediende aanvraag of een eventuele verlenging van de termijn is niet mogelijk.