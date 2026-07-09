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Pluimveebedrijf in Westerbeek krijgt vergunning voor ippc-installatie
Vandaag om 10:41
De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor een ippc-installatie bij een pluimveebedrijf aan Boveneind 5 en 5a in Westerbeek. Het besluit is op 7 juli 2026 genomen en er zijn geen bezwaren ingediend.
De vergunning heeft betrekking op het exploiteren van een ippc-installatie, een Europese norm voor milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Het besluit is definitief, omdat niemand bezwaar heeft gemaakt tegen de ontwerpbeschikking.
Het besluit en bijbehorende stukken kunnen tot en met 18 augustus 2026 worden ingezien via de website www.officielebekendmakingen.nl. Voor vragen over het besluit kan de gemeente Land van Cuijk worden benaderd.
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